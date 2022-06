Farigliano si tinge di giallo, in arrivo il "labirinto di girasoli"

C'è grande attesa a Farigliano per la fioritura dei girasoli.

Il progetto, nato dopo la pandemia, nell'ambito della promozione del turismo a "Km0", l'iniziativa, è stato curato dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano.

I semi sono già stati distribuiti e seminati, con l'aiuto dei personaggi di Star Wars (leggi qui), ma in attesa della fioritura, ecco la prima novità di questa seconda edizione: il labirinto di girasoli.

Appuntamento a Farigliano, venerdì 1° luglio alle 18 in località Priella, per l'inaugurazione, al centro della "Notte Gialla". Dalle ore 18 alle ore 24 street food con intrattenimento musicale by Rouge Trio. Ingresso libero. Il labirinto sarà aperto ogni week-end di luglio dalle 9.30 alle 20in settimana su prenotazione telefonica (min. 10 persone).