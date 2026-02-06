Alba a Linea Verde: sabato 14 febbraio focus di Rai 1 sulla capitale italiana dell'Arte Contemporanea 2027

A partire da domani Linea Verde Italia su Rai 1 dedicherà una serie di puntate ai comuni finalisti e vincitori dei titoli di Capitale italiana della Cultura 2027, Capitale italiana del Libro 2026 e Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027.

L’iniziativa rientra nel progetto editoriale nato dall’accordo tra il Mic - Dipartimento per le Attività Culturali e la Rai, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle politiche culturali nazionali e valorizzare il legame tra patrimonio, sostenibilità, innovazione e coinvolgimento delle comunità locali.

Le puntate accompagnano i telespettatori alla scoperta dei territori, dei patrimoni materiali e immateriali e delle azioni progettuali sviluppate dalle amministrazioni locali, così come presentate nei dossier di candidatura. Ne emerge un mosaico di esperienze che raccontano la lettura come strumento di inclusione e crescita, il dialogo tra memoria storica e linguaggi contemporanei, il rapporto tra terra e mare come elemento identitario e le pratiche culturali intese come cura dei luoghi e delle persone. Un racconto corale che mostra come la cultura possa diventare una risorsa concreta per accompagnare i processi di trasformazione urbana e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità.

Questo lo schema della messa in onda, a partire dalle 12,25 su RaiUno: il 7 febbraio Perugia e Foligno/ Spoleto; il 14 febbraio: Alba (Cuneo) e Carmagnola (Torino); il 21 febbraio: Pompei (Napoli); il 28 febbraio, Pistoia; il 7 marzo: Nardò (Lecce) e Gallipoli; il 14 marzo: La Spezia; il 28 marzo Pordenone; il 4 aprile Aliano (Matera); l’11 aprile Savona; il 18 aprile: Brindisi e Alberobello (Bari); il 25 aprile: Tito (Potenza); il 9 maggio: Pietrasanta (Lucca); il 16 maggio: Termoli (Campobasso). Date ancora da definire per Reggio Calabria e per S. Andrea di Conza (Avellino).