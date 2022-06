Consegnate le borse di studio nella sede di Mondovì del Cfpcemon

Lunedì 20 Giugno nella sede di Mondovì del Cfpcemon si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.

La generosa collaborazione con il Leo Club quest’anno ha permesso di riconoscere l’impegno riposto delle attività scolastiche a ben 5 studenti uno per ogni indirizzo di studio e su due annualità. Sono stati infatti individuati i migliori in termini di voti, impegno e assiduità di frequenza nella per classe per le seconde e terze Acconciatura, Meccanica, Ristorazione.

Andrea, Francesco, Gabriella Alice e Giulia i beneficiari, premiati dalla presidente del Leo Club Maddalena Fia, dall'Advisor Giacomo Nasi e dai membri del Consiglio di Amministrazione del Cfpcemon Valter Sernia e Anna Berretta.

“Questo appuntamento è un momento particolarmente prezioso - spiega Giulio Tiraboschi, responsabile della sede Monregalese - perché permette di raccontare l’impegno che questi ragazzi hanno profuso durante l’anno scolastico e restituisce un messaggio importante, quello che la scuola premia. Questo è possibile grazie al Leo Club”.

Il Leo Club Monregalese assegna le borse di studio agli studenti del Cfpcemon di Mondovì dall’anno formativo 1999/2000, anno in cui è nata la collaborazione con gli studenti all’interno dell’evento “Leochef”. Nonostante l’evento abbia dovuto fare i conti con la pandemia, l’impegno dei Leo si è mantenuto costante così come l’assegnazione delle borse di studio e a marzo di quest’anno è stata nuovamente possibile l’organizzazione dell’evento a cui hanno collaborato gli studenti di seconda ristorazione.

Al contributo del Leo Club anche quest’anno si è aggiunta una quota di un monregalese che vuole restare anonimo e che ha a cuore le attività del Cfpcemon.