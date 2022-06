Il Festival CONTAMINAZIONI torna a unire i comuni di Frabosa Soprana e Chiusa di Pesio con oltre 10 spettacoli ad ingresso gratuito.

Come ogni anno, ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro, in collaborazione con Accademie in Valle, mira a offrire serate di alto livello, con artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali italiane, con spettacoli graditi ad un pubblico ampio e programmi che uniscano più linguaggi.

La serata di apertura sarà domenica 3 luglio con Trio Granados, un concerto che unirà tre chitarristi meravigliosi in uno spettacolo imperdibile (Frabosa Soprana, Chiesa di San Rocco ore 18.00).

A seguire serate da non perdere, come Ensemble a sei corde venerdì 8 luglio (Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21.00) e l’appuntamento con l’energia della Soul Nassau Big Band, che condurrà il pubblico in un viaggio alla ricerca del groove, del soul e dell’essenza blues, passando dai Blues Brothers a Ray Charles (sabato 9 luglio, Sala Polivalente a Frabosa Soprana ore 21.00).

Si continuerà mercoledì 13 luglio con Tra le righe del Flauto Magico, uno spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino, Direttore artistico del Festival CONTAMINAZIONI, che attraverso la voce di una donna molto particolare guiderà gli spettatori attraverso la splendida opera di W. A. Mozart (Frabosa Soprana, Chiesa di San Rocco, ore 21.00).

Il programma del Festival CONTAMINAZIONI abbraccerà anche la passione travolgente del tango: domenica 17 luglio, Tango… ma non troppo con il meraviglioso soprano Ivanna Speranza e l’ESTEMPORANEA Ensemble. Uno spettacolo dedicato alla scoperta di un mondo complesso, fatto di musica, danza, testo e canzone (Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21.00). In seguito, Concerto a sorpresa…, la novità di quest’anno per celebrare la bellezza e le belle persone, come i docenti dei Corsi di Perfezionamento Musicale che si terranno in contemporanea al Festival CONTAMINAZIONI (Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21).

Ultimo spettacolo a cura di ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro sarà Summertime, il concerto omaggio a George Gershwin che vedrà protagonista la spumeggiante Orchestra Giovanile TAKKA BAND (Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21.00). Il Festival continuerà poi con gli appuntamenti a Chiusa di Pesio: sabato 30 luglio Gran Passato con I Moderni (Piazza Cavour, ore 21.15) e venerdì 5 agosto Quarantaquartet: the italian swing (Piazza Cavour, ore 21.15). Ultimo appuntamento: domenica 14 agosto, Madamé, un viaggio nella musica popolare italiana attraverso lo sguardo delle donne (Piazza Cavour, ore 21.15).

La Direzione artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di ESTEMPORANEA − Arte, Musica, Teatro, in collaborazione con l’Associazione Musicante di Angelo Vinai, amico e collega. L’ingresso è gratuito; per scaricare il programma degli spettacoli è possibile consultare il sito www.estemporanea.eu.

Gli spettacoli del Festival CONTAMINAZIONI si svolgeranno in contemporanea ai Corsi di Perfezionamento Musicale. ESTEMPORANEA anche quest’anno ha scelto Frabosa Soprana come cornice per i Corsi Estivi, che si terranno dal 3 al 24 luglio 2022.

Giunte alla VII edizione, le Masterclass estive coinvolgono ogni anno decine di giovanissimi musicisti, tutti allievi che professionalmente si dedicano alla musica e che, in questa occasione, hanno la possibilità di studiare con docenti provenienti dalle più importanti realtà sinfoniche, come Teatro Regio e Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, e Conservatori italiani. Frabosa Soprana ospiterà giovani talenti da tutta Italia e vedrà alternarsi cantanti e musicisti per tre settimane.

Quest’anno, infatti, i Corsi di Perfezionamento Musicale presentano un’importante novità: una settimana interamente dedicata ai chitarristi che si aggiunge alle consuete due settimane destinate allo studio della pratica orchestrale, con l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND e la TAKKA BAND Junior, che accoglie i musicisti più piccoli.

“Dopo il successo dello scorso anno, in cui dopo solo due settimane dall’apertura delle iscrizioni eravamo sold-out, abbiamo deciso di allungare i periodi dei Corsi di Perfezionamento Musicale così da consentire a tutti i ragazzi che lo desiderano di seguirci” , dice il Presidente e Direttore artistico Lucia Margherita Marino, che con l’amica e collega Tamara Bairo, Direttore della Didattica, nel 2015 ha fondato ESTEMPORANEA, che si dedica all’organizzazione di eventi di alto livello e alla gestione di progetti dedicati a bambini e ragazzi.

Saranno quasi 200 gli studenti che frequenteranno le classi di strumento, musica da camera e orchestra seguite da più di 20 docenti.

Dal 3 al 9 luglio, i giovani chitarristi saranno i protagonisti: al centro dell’attenzione lo studio del repertorio musicale senza dimenticare il divertimento di fare musica insieme grazie all’Ensemble di chitarre. Questi primi giorni saranno dedicati anche ai più piccoli con Musica a Gogò, i Corsi di propedeutica musicale. Si continuerà poi con la seconda settimana, da lunedì 11 a sabato 16 luglio, rivolta ai cantanti e ai giovanissimi musicisti che potranno sperimentare lo studio della pratica orchestrale con la TAKKA BAND Junior. Infine, i giorni dal 18 al 24 luglio saranno dedicati allo studio del repertorio musicale e alla preparazione di concorsi, esami in Conservatorio, senza dimenticare l’importanza di fare musica insieme con l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND.

I ragazzi e i docenti soggiorneranno nello splendido Hotel Excelsior di Frabosa Soprana, riservato interamente a loro, e faranno lezione in numerose location della cittadina messe a disposizione dal Comune di Frabosa Soprana e dalla Pro Loco.

Saranno oltre 20 classi che lavoreranno in contemporanea in tutta Frabosa Soprana! Ogni classe di strumentisti terminerà la settimana con concerti a ingresso gratuito, “maratone musicali” aperte a tutta la popolazione locale e inserite nel cartellone del Festival CONTAMINAZIONI.

Fondamentale il supporto della Fondazione CRC, che dal 2015 crede fortemente in questa iniziativa, l’aiuto dei comuni di Frabosa Soprana e Chiusa di Pesio, oltre allo straordinario lavoro dell’Hotel Excelsior, della Pro Loco e di tutte le forze che sostengono il Festival CONTAMINAZIONI, il progetto dei Corsi e mettono a disposizione le tantissime location.