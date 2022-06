Cinema al Parco Parri di Cuneo: in proiezione "La famosa invasione degli orsi in Sicilia"

Sabato 25 giugno, ore 21.30 verrà proiettato "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", un film di animazione del 2019 diretto da Lorenzo Mattotti basato sull'omonimo romanzo di Dino Buzzati.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia (La Fameuse Invasion des ours en Sicile) è un film di animazione di produzione franco-italiana. Dopo una lavorazione durata oltre sei anni, il film è stato presentato al Festival del cinema di Cannes. Ispirato alle illustrazioni di Buzzati, lo stile mantiene un carattere indipendente. Gli scenari richiamano paesaggi mediterranei ma senza eccedere nella verosimiglianza, per dare al film un'atmosfera da fiaba.

L'evento è gratuito, non è necessaria la prenotazione.

Accesso all'area alle ore 21, inizio prenotazione alle 21.30.

Informazioni: 0171.444501; eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nYcmD_JgYbk

