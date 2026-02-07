Comunicare in modo professionale: al Centro Servizi AFP di Dronero parte il corso Tecniche di pianificazione dell’offerta turistica – FCI

Saper comunicare la propria professionalità oggi richiede visione, progettazione e capacità di raccontare un’esperienza autentica e competitiva. Il corso Tecniche di pianificazione dell’offerta turistica – FCI, proposto da AFP-Azienda Formazione Professionale e in partenza nella sede di Dronero, nasce proprio con questo obiettivo: fornire strumenti concreti a chi ha poco tempo da dedicare alla comunicazione digitale e ai social, ma desidera comunque una presenza curata, coerente e all’altezza della propria attività.

Pensato per occupati, giovani e adulti, il corso - guidato da Michela Giordano, conosciuta sul web come michelanellevalli - si rivolge ai professionisti che desiderano gestire in autonomia la propria comunicazione, strutturandola in modo ordinato e strategico per renderla realmente efficace.

"Oggi non basta più avere buone idee: servono gli strumenti giusti e la capacità di utilizzare i canali più adatti, seguendo le tendenze del momento e l’evoluzione rapidissima delle piattaforme di comunicazione. Pianificare un’offerta turistica significa anche saperla raccontare in modo corretto e consapevole, mettendo le proprie competenze professionali al servizio del territorio" sottolinea Ingrid Brizio, direttrice generale AFP.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore, ha un approccio pratico e orientato alle competenze, che consente ai partecipanti di sviluppare una visione più consapevole e strategica dell’utilizzo dei canali social.

Il corso è approvato nel Catalogo regionale dell’offerta di formazione individuale continua e permanente 2023–2027 e prevede una validazione delle competenze al termine del percorso. Grazie al contributo pubblico con risorse FSE+, il costo è agevolato: 114,75 euro a carico del partecipante; per i lavoratori con ISEE fino a 10.000 euro il corso è gratuito.

Un’occasione concreta per investire sulla propria professionalità e contribuire allo sviluppo di un turismo più consapevole, integrato e capace di valorizzare in modo autentico i territori.

Info e contatti

Sede - Centro servizi , Via G.B. Conte, 19 Dronero

0171/909189

E-mail centro.servizi@afpdronero.it o segreteria.servizi@afpdronero.it

