07 febbraio 2026

Cuneo ospita la prima proiezione nazionale di "Disunited Nations"

Mercoledì 11 febbraio al Circolo Arcipelago

(credit wrongmen cible prod)

Mercoledì 11 febbraio alle 20:30 il Circolo Arcipelago porta a Cuneo la prima proiezione nazionale di *Disunited Nations*, il documentario di Christophe Cotteret dedicato alle vittime civili delle guerre e dei conflitti contemporanei.

Il film segue il lavoro di Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, come filo conduttore per interrogare il ruolo delle istituzioni internazionali nella protezione dei civili. 

*Disunited Nations* intreccia il racconto dei conflitti contemporanei con le testimonianze di operatori umanitari, giuristi e giornalisti, mettendo in luce le responsabilità politiche e le distorsioni del sistema informativo. Attraverso interviste, materiali d’archivio e il dietro le quinte del lavoro diplomatico, il documentario restituisce uno sguardo lucido e documentato su come il diritto internazionale venga applicato – o aggirato – nei teatri di guerra, riportando al centro le vite delle persone colpite dai bombardamenti.

Al termine della proiezione è previsto un dialogo in diretta streaming con Francesca Albanese e Cecilia Strada, moderato da Giulia Zaccariello, per rilanciare un messaggio chiaro e condiviso: stop alle bombe sui civili.

L’evento è aperto a tuttə a partire dalle ore 20.30 (ingresso cortile di via Meucci 32/34). La proiezione inizierà puntualmente alle 21.

Lo spazio mescita resterà riservato ai soci e socie ARCI, con possibilità di tesseramento in loco per sostenere cultura, diritti e spazi condivisi, entrando nella rete nazionale ARCI.

Biglietto: 5 euro
Prenotazioni: https://DisunitedNationsCuneo.eventbrite.com 

Info sul film: www.mescalitofilm.com


 

