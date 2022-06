A Miroglio torna “Disegna l’estate”

Come oramai accade da numerosi anni, il mese di agosto vedrà l’Associazione San Biagio proporre alla popolazione di Miroglio e della Val Maudagna, nonchè ai Villeggianti e agli ospiti occasionali che nel periodo estivo rallegreranno il territorio, una serie di iniziative finalizzate a contribuire all’offerta turistica complessiva proposta dalle numerose realtà presenti.

Abbandonato il pregresso contesto pandemico che ci ha accompagnato sino allo scorso 31 marzo quando è cessato lo stato emergenziale e dal quale oggi possiamo considerarci fuori, pur permanendo i dovuti rispettosi comportamenti di tutti gli interessati e nonostante la recrudescenza dei casi di contagio ancora presenti, la stagione che va ad iniziare dovrebbe potersi connotare come portatrice di rigenerati consensi di partecipazione cogliendo il favore di molte persone.

Rientra nella programmazione estiva della menzionata Associazione, la cui organizzazione è oramai prossima alla sua definizione di dettaglio, l’edizione 2022 del concorso “Vi racconto in un disegno la mia estate” cui, da diversi anni, partecipano, ed è auspicabile continuino nel sodalizio, i numerosi plessi presso i quali sono insediate le Scuole Primarie della vallata e del fondo valle e numerosi partecipanti ai centri estivi con i quali l’Associazione è in rapporto.

Il clima estivo che si sta affermando in modo sempre più marcato e che si manifesta con il fiorire del campi e degli alberi da frutto, seppure con le dovute attenzioni, ci orienta decisamente verso un periodo di maggiore libertà di movimento che aiuta a godere del tanto atteso e fortemente desiderato periodo di riposo fisico, mentale e psicologico che ci aiuterà a depurarci delle scorie accumulate nei lunghi mesi di confinamento.

Con il modificarsi delle condizioni si rigenerano anche le speranze e i propositi e si cerca di dare nuovo impulso nel rispetto, come già cennato in precedenza, dei vincoli normativi oggi in essere, alle attività che in passato hanno connotato i nostri periodi di vacanza.

Con questo spirito di ripresa almeno delle tradizioni che sono entrate da tempo nelle abitudini del Borgo di Miroglio, l’Associazione San Biagio propone anche quest’anno a tutti i bambini residenti e non residenti in Valle Maudagna, agli scolari delle scuole primarie, ai piccoli futuri villeggianti (che si auspica possano essere numerosi anche accompagnati da genitori e nonni) di realizzare, CON TECNICA LIBERA, un disegno di formato A4 (dimensioni standard del foglio 210X297 millimetri) sul tema “VI RACCONTO IN UN DISEGNO LA MIA ESTATE”.

Tutti i bambini che intendono partecipare all’iniziativa sono invitati a far pervenire all’Associazione San Biagio presso la Parrocchiale della Frazione di Miroglio o presso l’edicola/tabaccheria di Frabosa Sottana (che anche negli anni precedenti ha gentilmente accolto l’invito ad accettare le consegne) i loro elaborati avendo l’accortezza di tracciarli e colorarli in modo marcato per favorirne la visione senza doversi avvicinare eccessivamente alle opere quando le stesse nel periodo centrale del mese di agosto e, nella serata dedicata alla consegna dei riconoscimenti a tutti gli “artisti” partecipanti all’iniziativa, verranno esposte, proiettate commentate per i presenti.

Ogni disegno deve portare sul retro, indicato in stampatello, NOME e COGNOME del partecipante che lo ha realizzato, il suo ANNO di NASCITA e il RECAPITO TELEFONICO per eventuali contatti; come già detto la dimensione del FOGLIO cartaceo sul quale realizzare l’opera dovrà essere quello del FORMATO A4 STANDARD (210x297mm) in quanto, disegni realizzati su basi di dimensione maggiore, che verranno comunque accettati, saranno necessariamente ridotti per renderli dimensionalmente equivalenti a tutti gli altri.

Vi racconto in un disegno la mia estate” è una iniziativa oramai consolidata che vive per il concreto apporto dei piccoli artisti che, partecipando con i loro disegni che contengono sempre la loro spontanea ingenuità, testimoniano un momento della storia personale di ciascuno che rimarrà nel tempo quale loro segno di sensibilità e di partecipazione.

I disegni pervenuti, che a fine estate verranno tutti premiati, dopo essere stati esposti alla visione di residenti e villeggianti nel mese di agosto verranno proiettati per una visione collettiva e raccolti in un fascicolo che li riproduce a stampa identificandoli nominativamente, e che implementa annualmente il patrimonio documentale dell’Associazione che ne cura la conservazione e la distribuzione agli interessati.

Il periodo e il luogo di esposizione nonché la data e l’orario della premiazione, a cui tutti sono invitati, saranno comunicati sulla pagina social (facebook) dell’Associazione San Biagio.

A tutti coloro che aderiranno, indifferentemente dal momento nel quale ciò avverrà, un grazie anticipato per la collaborazione, sottolineando che la gioia e la bellezza della festa siete e sarete Voi: non perdete l’occasione.