Portera nuovo sindaco di Savigliano: ecco i nomi di chi entrerà in consiglio

Il ballottaggio saviglianese ha sancito la vittoria dell’avvocato 60enne Antonello Portera. Con questa vittoria, in attesa di nominare la giunta, si può già ragionare sui nomi che entreranno certamente nella sala consigliare del municipio di Corso Roma.



La maggioranza a guida Portera vedrà 10 consiglieri e sarà così composta.



Tre seggi alla lista Nuova Civica: Filippo Mulassano, Eleonora Racca e Mattia Giordana. Tre seggi per Progetto per Savigliano: Federica Brizio, Massimo Actis e Alberto Pettavino. Due consiglieri per Amici di Savigliano: Rocco Ferraro e Francesco Villois. Due per Noi per Savigliano: Sergio Tesio e Roberto Giorsino.



La minoranza sarà composta da Gianfranco Saglione, Giulio Ambroggio e Gianluca Zampedri (candidati sindaci non eletti). Paolo Tesio e Alessandra Frossasco (Pd) e Maurizio Occelli (Fratelli D’Italia).