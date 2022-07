Festa del cinema a Monforte d’Alba

Una rassegna di proiezioni cinematografiche diffuse tra l’Auditorium Horszowski e alcuni dei luoghi più suggestivi di Monforte d’Alba: è questo il progetto della prima edizione della Festa del Cinema di Monforte d’Alba, in programma dal 7 al 13 Agosto 2022 a cura dell’Associazione Cinelabio.

Il Festival prevede, nell’arco dell’intera settimana, oltre alle proiezioni serali anche incontri e dibattiti con professionisti del settore, una cena comunitaria a tema cinematografico e una mostra fotografica intitolata “Cinema e territorio” in cui i protagonisti saranno gli abitanti del paese.

La festa del Cinema si concluderà con la serata finale di proiezione e premiazione dei documentari realizzati nell'ambito del Piemonte Documenteur FilmFest.

Fino al 22 luglio gli appassionati di cinema possono sostenere il progetto effettuando delle donazioni attraverso la piattaforma Eppela che ospita la campagna di crowdfunding “Festa del Cinema di Monforte d’Alba”, tra i progetti selezionati dal bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, rivolto alle realtà no profit di Piemonte e Valle d'Aosta con progettualità innovative nel campo della cultura e del welfare.

L’iniziativa è finanziata interamente da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e ideata con lo staff di Eppela, e prevede il cofinanziamento delle donazioni raccolte secondo il meccanismo del matching grant: al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT fino al tetto massimo di 5 mila euro a progetto.

Questo il link alla campagna di crowdfunding che, attualmente, ha già ricevuto oltre 3.000 Euro in donazioni

https://www.eppela.com/projects/7868

Fondazione Sviluppo e Crescita CRT

Costituita nel 2007 per iniziativa della Fondazione CRT, è un ente senza fine di lucro che collabora per lo sviluppo e la crescita del territorio di riferimento del fondatore, cui sono collegate le proprie finalità istituzionali. Opera affiancando l'attività istituzionale tradizionale della Fondazione CRT con molteplici attività a carattere innovativo, ascrivibili al campo ed alle logiche di impact investing.

La Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ha come obiettivo il trasferimento delle competenze, lo sviluppo di nuove reti, l'incremento della sostenibilità dei progetti e la promozione dell'innovazione.

Eppela

È per contatti, progetti e raccolta la prima piattaforma italiana di crowdfunding reward-based e tra le prime 5 in Europa. Fondata a fine 2011 da Nicola Lencioni, è la prima realtà italiana ad aver inoltre ideato un modello di collaborazione in partnership, chiamato Mentoring, pensato per aziende e istituzioni interessate ad utilizzare la piattaforma per individuare talenti e sostenere progetti meritevoli di interesse. Eppela ha come obiettivo ultimo quello di rivoluzionare il mercato del lavoro e dare valore ai suoi protagonisti. Un mercato che sia fondato sulla meritocrazia e sulla capacità di sfidare i limiti di un sistema estremamente burocratico.