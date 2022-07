Cuneo, il gruppo consiliare Indipendenti "pronto a un'opposizione intelligente e forte, senza pregiudiziali e disponibile al confronto"

"Sulla nostra pagina e sulla facciata della nostra sede campeggia da oggi il simbolo INDIPENDENTI senza più il nome del candidato Sindaco. Si apre una fase nuova.

Il nostro gruppo Consiliare inizia il suo lavoro nel Consiglio Comunale: sarà un'opposizione intelligente e forte, senza pregiudiziali e disponibile al confronto. Via Meucci 19 continuerà ad essere il punto di riferimento per le cittadine e i cittadini che vorranno lavorare con noi per i quartieri e per le frazioni.

Ringraziamo ancora pubblicamente tutte le 15 candidate e i 15 candidati della nostra Lista che hanno realizzato un risultato meraviglioso, una base solida e ben radicata su tutto il territorio comunale, come potete vedere dalla tabella delle percentuali nel post già pubblicato nei giorni scorsi".