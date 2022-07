A Festiona lo Yepp Valle Stura presenta le attività 2022-2023

I giovani di Yepp Valle Stura con l’inizio del 2022 hanno ripreso il lavoro di protagonismo giovanile aperto al territorio. In seguito ai tavoli di discussione aperti alla comunità dello scorso aprile, è stato redatto un piano biennale di proposte e attività per il 2022/2023. Il lavoro di questi mesi ha permesso di riflettere sul contesto sociale del territorio, individuando le principali aree di intervento e i macro obiettivi di lavoro.



In due serate, Yepp Valle Stura vuole presentare a tutta la comunità della Valle Stura le sue nuove proposte. Il primo appuntamento è giovedì 7 luglio alle ore 20, presso il Centro Fondo di Festiona, con musica live e apericena (costo 10€ a persona). Il secondo appuntamento si terrà invece giovedì 21 luglio, con un laboratorio di riciclo alle 18 e musica live alle 21. Si chiede di confermare la propria presenza, contattando Alessia (3479043816) o Fulvia (3404270385), oppure su Instagram e Facebook (@yeppstura).



L’Associazione Yepp Valle Stura, nata a febbraio 2018, è composta da giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo sviluppo della comunità.