Laboratori, collaborazioni e aperture straordinarie al Museo civico della Stampa di Mondovì

Sono passati 3 mesi dall'apertura al pubblico del nuovo Museo Civico della Stampa, gestito da noau | officina culturale, presso il rinnovato Complesso delle Orfane.

I numeri dei primi mesi sono stati molto buoni ed anche i feedback da parte dei visitatori sono positivi. Il nuovo allestimento del Museo completamente rinnovato ed il mix tra tradizione e innovazione hanno attirato visitatori di tutte le età: curiosi, appassionati e anche tipografi emozionati dal rivedere dal vivo macchina da stampa su cui avevano lavorato.

Da subito il Museo ha collaborato con altre realtà monregalesi per proporre “occasioni culturali” di qualità.

In questi mesi il Museo, oltre alle visite, ha ospitato gite scolastiche (di ogni ordine e grado) e gruppi organizzati ma anche eventi come il concerto “Aspettando il Treno Storico” (per il progetto “D'Acqua e di Ferro”, a cura Unione Montana Alta Val Tanaro), la presentazione del programma di Mondovì e Motori, la presentazione del libro "La grande storia della scrittura" (in collaborazione con la casa editrice L'Ippocampo e la libreria Banco), la mostra su Paolo Spinoglio (con il Museo della Ceramica), la mostra "Geoffrey Kelleth Long nelle Langhe" (con l'Associazione Culturale Gli Spigolatori), il consiglio generale della Fondazione CRC e la conferenza stampa della nuova giunta comunale del Sindaco Luca Robaldo.

Dal 28 giugno e fino al 31 luglio è possibile visitare "Herem" la mostra fotografica di Lorena Durante e Samuele Silva.

Ma ora è tempo di nuove attività per far vivere e conoscere il Museo in un modo diverso e da diversi punti di vista.

LABORATORI

Il 9 luglio, alle ore 15:00, partiranno i laboratori per famiglie “Tipografi per un giorno”: quattro laboratori per scoprire il mondo della stampa e per "sporcarsi le mani" davvero come i veri tipografi.

Il primo di questi appuntamenti "Impasta e stampa" è in collaborazione con l'associazione Creattività onlus di Mondovì: dopo la visita al Museo, grandi e bimbi daranno nuova vita alla carta producendo un nuovo foglio su cui poi stamperanno con i caratteri di legno. Per concludere, ai bambini verrà offerto un coupon per un gelato, in collaborazione con la Cremeria Antico Borgo di Piazza Maggiore.

Seguiranno altri appuntamenti, dalle ore 15:00 alle ore 17:30:

sabato 30 luglio: "Un cielo di caratteri" - Laboratorio di composizione e stampa tipografica

sabato 13 agosto: "Piccoli Gutenberg" - Laboratorio di arte tipografica

sabato 20 agosto: "Cartoline dal Museo" - Laboratorio di stampa artistica.

Il costo di ogni laboratorio è di 12,00 € (per un adulto e un bambino) e 5,00 € (per ogni persona aggiuntiva). Il laboratorio comprende la visita guidata al Museo e un coupon per un gelato.

info e prenotazioni:

3397491335

info@museostampamondovi.it

A breve partirà anche la collaborazione con il collettivo Nerofumo stampa d'arte per workshop e attività per adulti appassionati del mondo della stampa ma anche per chi vorrà scoprire l'arte tipografica.

E poi ad Agosto il Museo, inoltre, sarà presente alla Mostra dell’Artigianato Artistico, in collaborazione con La Funicolare, con uno spazio in Piazza Maggiore per scoprire il Museo, la tipografia e in cui poter fare piccoli laboratori, producendo composizioni personali e/o partire per una visita guidata al Museo.

Ma invitiamo a seguire i nostri canali social per poter essere informati per le attività del Museo.

EVENTI E APERTURE STRAORDINARIE

Il museo collabora con molte realtà monregalesi: ricordiamo che con il biglietto intero del Museo si può visitare a prezzo ridotto il percorso multimediale Infinitum, il Museo della Ceramica, la Torre del Belvedere e fare la salita e visita alla Cupola del Santuario di Vicoforte per Magnificat. E la stessa cosa avviene con un biglietto intero di questi musei e monumenti per poi visitare il Museo Civico della Stampa.

Nei giorni 7, 20, 28, 30 luglio il Museo sarà aperto fino alle ore 21:30 in concomitanza con le serate della stagione teatrale, organizzata dal Comune di Mondovì in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che si terranno nell'arena estiva di Piazza D’Armi a Mondovì. Inoltre sarà aperto fino alle 21:30 anche in occasione degli altri eventi di Piazza d’Armi tra cui quelli del 9 e del 23 luglio, organizzati dall’Unione Montana Alta Val Tanaro per il progetto D'Acqua e di Ferro.

Nei giorni 15 e 16 luglio il cortile del Complesso delle Orfane ospiterà Piazza Aperta, evento promosso dall'Associazione L’Albero del Macramè e Fondazione Cirko Vertigo nell'ambito del programma "Piazza di Circo", in cui giovani artisti neo-diplomati e Compagnie emergenti presenteranno spettacoli e performance inediti nell’ambito del concorso tutto dedicato alle nuove generazioni.

Ma, anche per gli eventi al Museo, invitiamo a seguire i nostri canali social.

INFORMAZIONI UTILI

Il Museo è visitabile in autonomia, senza prenotazione.

È disponibile la visita guidata, su prenotazione, il sabato e la domenica alle ore 11:00, 15:00, 17:00, scrivendo a prenotazioni@museostampamondovi.it o chiamando 3397491335.

ORARI DI APERTURA DEL MUSEO

giovedì e venerdì, dalle 14:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00)

sabato e domenica, dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

PER INFORMAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VISITE PER GRUPPI ETC

www.museostampamondovi.it

info@museostampamondovi.it

FB e IG @museostampamondovi