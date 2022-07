Vandali in azione a Trinità distruggono i vetri della stazione ferroviaria

Ennesimo atto vandalico perpetrato ai danni di strutture pubbliche a Trinità. Stavolta ad essere presi di mira sono stati i vetri della stazione ferroviaria, andati completamente distrutti.

La mattina di lunedì 4 luglio, l'addetto comunale alle pulizie ha riscontrato lo scempio.

Ancora la sindaca: "Questo é diventato lo sport preferito da alcuni personaggi della nostra comunità. Non é il caso di giocare a tiro a segno con le porte e le finestre. Per questo ci sono gli appositi luoghi dove sfogare la propria rabbia. É ora di dare punizioni esemplari, non se ne può più di tanta maleducazione".