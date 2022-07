Vottignasco, balle di fieno precipitano da un camion in corsa [VIDEO]

Un video nato per gioco ma che ha finito per immortalare un momento critico, nella migliore tradizione delle 'papere' di un celebre programma televisivo. Momento che, soltanto per una coincidenza incredibile di tempismo e fortuna, non si è trasformato in una tragedia.

Il fatto è accaduto ieri (martedì 5 luglio) sulla strada tra Savigliano e Villafalletto, all'altezza di Vottignasco. Elena, autrice del video e nostra lettrice, è in macchina con una sua mica ed entrambe hanno già notato come il carico del camion - mucchi di fieno - non sembra essere così stabile: per scherzo, decidono di iniziare a riprendere, mantenendosi a distanza di sicurezza, mentre una lunga fila di automobili in transito comincia a svilupparsi dietro di loro.

Poi, dopo pochi istanti, il crollo (letteralmente) di quattro o cinque 'balle' di fieno. E il passaggio, appena qualche istante prima, di un ciclista sull'altro lato della strada, che avrebbe potuto rimanere coinvolto in maniera seria.

La nostra lettrice racconta di come l'autista del camion non si sia accorto subito del crollo, e si sia fermato poco più di un chilometro più avanti. Lei e l'amica hanno allertato il 112, liberato la carreggiata da una delle balle di fieno più ingombranti - che impediva il passaggio in entrambi i sensi di marcia - e poi ripreso il viaggio.

E' proprio il caso di dirlo: tutto è bene quel che finisce bene.