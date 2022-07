Prima serata per i "Doi pass" a Mondovì, vietata vendita e trasporto di bottiglie e contenitori in vetro

Con ordinanza n. 164 del 6 luglio 2022, il sindaco, Luca Robaldo, ha ordinato il divieto di vendita e/o trasporto di bottiglie, recipienti, contenitori in vetro e/o lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via in occasione della manifestazione “Doi Pass per Mondovì” nelle serate di mercoledì 6, 13, 20 e 27 luglio 2022.

Vietato trasportare, detenere e/o o utilizzare anche borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, materiale esplosivo, fumogeni, coltelli e altri oggetti da punta o taglio, droni (se non autorizzati) e sostanze nocive.

Infine è vietato vendere bevande in bottiglie, recipienti e contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via.

Resta consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine all’interno dei locali e negli annessi dehors.

In caso di maltempo verrà effettuato il recupero di una delle serate il 3 agosto 2022.