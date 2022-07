AIA Bra: cinque arbitri promossi a livello nazionale

Una perfetta cinquina. Non sarà un sei al superenalotto, ma il 1° luglio 2022 sarà ricordato per un risultato storico per la sezione AIA di Bra che ha visto ben cinque associati promossi a livello nazionale.

Costanzo Cafaro, vincitore del premio Cucco nel 2019, è stato promosso come arbitro a disposizione della CAN D e nella prossima stagione sarà chiamato a dirigere gare dei campionati di Serie D ed Eccellenza in altre regioni Italiane. Ben tre sono gli assistenti che lo seguiranno nei campionati nazionali dall'anno prossimo: in rigoroso ordine alfabetico Samuele Bertaina, Alberto Mandarino e Nicolò Pizzonia. A completare il gruppo Fabio Cassella, già componente del Settore Tecnico Arbitrale, che sarà impiegato come osservatore a disposizione della Commissione Arbitrale Nazionale Dilettanti, che si occupa della designazione degli osservatori (quelli che danno il voto agli arbitri, ndr) nelle categorie nazionali a livello dilettantistico.

Piena soddisfazione per per il presidente Carrer: "La stagione 2021/2022 si è chiusa con cinque promozioni a livello nazionale, un risultato che premia l’impegno e il lavoro fatto da Costanzo, Samuele, Alberto, Nicolò e Fabio ma che rappresenta un prestigioso traguardo anche per la sezione. Ora è il momento di festeggiare, nella speranza che quanto ottenuto sia uno stimolo per continuare a fare sempre meglio, a tutti i livelli."



Per chi volesse provare a raggiungere i nostri colleghi a livello nazionale sono aperte le iscrizioni al corso arbitri; per informazioni 334 7152877 o bra@aia-figc.it