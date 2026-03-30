GINNASTICA / Ottima prestazione per le atlete dell'Auxilium Cuneo al campionato regionale

Ottima prestazione delle ginnaste dell'Auxilium Cuneo, nella terza prova del campionato regionale AICS organizzata dall'Asd Gym school al palazzetto di Busca domenica 29 marzo.

Le atlete cuneesi hanno brillato in tutte le categorie facendo il pieno di medaglie, a partire dalla più piccola del gruppo, la coraggiosa è bravissima Rachele. Le ginnaste erano seguite dalle coordinatrici Giulia Bava e Giulia de Virgilio, dal nuovo preparatore atletico Marco Caccioppoli, dalle allenatrici Valeria Scavone e Sara Roasio.

Chi vuol provare ad allenarsi in un ambiente educativo, che mira alla formazione integrale della persona e che non ha al primo posto la competizione esasperata, può recarsi il sabato dalle ore 10 ed il lunedì pomeriggio alle 18 nella palestra dei salesiani di Cuneo.