Bra, Gianfranco Fagnola con il suo panificio in viale Madonna dei Fiori si aggiudica i “Tre Pani”

Tra i panifici migliori d'Italia ce n'è anche uno di Bra: Gianfranco Fagnola con il suo panificio di viale Madonna dei Fiori si è aggiudicato il premio “Tre Pani” del Gambero Rosso, nell'edizione 2023 della guida “Pane & Panettieri d'Italia”.



Una bella soddisfazione per aver ottenuto il massimo punteggio possibile assegnato alla qualità del prodotto. Si tratta dell'ennesimo riconoscimento per la panetteria Fagnola nei cui laboratori ogni giorno vengono sfornati pane e prodotti di arte bianca regolarmente apprezzati per la bontà e l'innovazione, frutto di lavoro nella selezione della materia prima e di tanta passione.



La classifica a livello nazionale è guidata dalla Lombardia, con 8 panifici premiati, a seguire il Piemonte (7 panifici premiati), Veneto, Lazio ed Emilia Romagna (6 panifici premiati).



"Il pane al centro della tavola – scrive Gambero Rosso presentando la quarta edizione della guida – e non solo in senso figurato. Il pane come struttura portante di nuove avventure imprenditoriali. Il pane come chiave di volta per raccontare una filosofia di vita, un modo di intendere l'alimentazione. Un pane che riparte da lontano, dalla memoria del profumo e del sapore che regalavano le grandi pagnotte cucinate in casa da mamme e nonne, ma con nuove consapevolezze. Farine di filiera, lievito e lunghe lievitazioni non costituiscono, infatti, in automatico la triade vincente. Ogni farina, ogni pane è una storia a sé. Ecco allora che è importante lo scambio, la condivisione di competenze. Fra contadini, mulini, biologi, chimici e agronomi si crea un circolo virtuoso".