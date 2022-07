Parete ovest Monviso e quel ghiacciaio del “triangolo” da non sottovalutare [VIDEO]

La tragedia avvenuta sulle Dolomiti ha scosso tutti, non solo il mondo della montagna. Riflettendo sui possibili pericoli in quota sulle nostre montagne e al crollo nel 1989 di una parte del ghiacciaio pensile del Coolidge -fortunatamente senza conseguenze ai due alpinisti che riposavano al bivacco Falchi-Villata) - ho raggiunto i 3000 metri di cima Losetta in alta Valle Varaita per documentare lo stato attuale del ghiacciaio del triangolo della parete ovest del Monviso nel vallone del Vallanta alla salita delle Cadreghe di Viso.