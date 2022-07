Giovane di Moretta muore nello scontro con un’auto poco fuori dall’abitato di Saluzzo

Aggiornamento delle 16.40.

Secondo quanto riferito dal servizio 118 il conducente della motocicletta è purtroppo deceduto. Si tratta di un 28enne di Moretta. Trasportato in codice giallo a Savigliano l’uomo alla guida dell’auto.

****

Al momento non si conosce il numero né le condizioni dei feriti del grave incidente stradale accaduto pochi minuti fa sulla Provinciale 663 a Saluzzo, in corrispondenza del curvone poco distante dall’agriturismo Gallina Bianca, presso l’incrocio per la frazione di Cervignasco.

Qui una moto è andata a scontrarsi frontalmente con un’automobile proveniente dal senso di marcia opposto.



In questi minuti sono in corso le operazioni di soccorso prestate dal personale dell’Emergenza 118, che ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, e dai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la motocicletta incendiatasi dopo lo scontro.



Articolo in aggiornamento.