Prosegue il mercato del Fossano in vista della prossima, sempre più imminente, stagione calcistica.

L'ultimo movimento in entrata dei blues è relativo all'ingaggio di Souleymane Keita classe 2004 centrocampista ex Lucento.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Il Fossano Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con Souleymane Keita classe 2004 centrocampista ex Lucento in Eccellenza. Il Presidente e i dirigenti tutti danno il benvenuto a Souleymane per un anno ricco di soddisfazioni sportive.