Giovani, sport e impresa: #ciparliconMc? Si presenta ai ragazzi del settore giovanile del Cuneo Volley

I giovani, lo sport e il fare impresa. Su questi temi si discuterà martedì 10 febbraio dalle ore 19 nel locale di Cuneo “Da Costa - Il piacere di stare insieme” in viale degli Angeli 77, durante l’incontro con Alessandro Romano, amministratore delegato di Euro1 - azienda licenziataria del marchio McDonald’s in provincia di Cuneo -, che presenterà il suo libro #ciparliconMc?, edito da arabAFenice. Un racconto ricco di aneddoti, curiosità e consigli, risultato di 25 anni di McDonald’s in Granda, raccontati da chi li ha vissuti da vicino: dalle difficoltà a superare i pregiudizi, a storie di vita da ascoltare.

Duecento pagine ricche di ricordi e testimonianze di persone che hanno attraversato anche solo per un breve periodo, la “Galassia Mc”, scoprendo un mondo fatto di empatia, lotta ai pregiudizi, lavoro di squadra, inclusione e formazione utile per scalare i vertici dell’azienda, ma anche da applicare in altri tipi di lavoro.

“Per questo - spiega Alessandro Romano - credo possa essere utile raccontare ai giovani non solo la mia esperienza di imprenditore ma soprattutto le storie di tante ragazze e ragazzi che nei nostri locali hanno trovato lavoro e fatto carriera, oppure hanno realizzato la loro vita altrove, facendo tesoro dell’esperienza in Mc”.

La serata è aperta a tutti, saranno presenti anche i ragazzi del settore giovanile del Cuneo Volley, che tra l’altro è una delle tante realtà sostenute da anni sul territorio da Euro1 per incentivare la pratica delle attività motorie e dello sport come valore di aggregazione tra i più giovani.

La solidarietà, la riconoscenza verso il territorio, l’aiuto a chi si trova in difficoltà, sono alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato i 25 anni di Euro1, per questo non poteva che esserci un risvolto solidale anche nella realizzazione del libro. Per ogni copia venduta, infatti, 5 euro saranno devoluti ai progetti della Family Room di Alessandria - Casa Ronald McDonald Italia ETS e altre iniziative di assistenza sociale promosse da associazioni del territorio cuneese.



















