Incontro tra le Acli provinciali di Cuneo e la Fondazione Crc

Si è svolto martedì 12 luglio, nella sede di via Roma della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, un incontro tra il presidente Ezio Raviola, il segretario di presidenza, Stefano Viglione e una rappresentanza delle Acli di Cuneo, costituita dal presidente provinciale, Elio Lingua, e dai vice: Paolo Giordano (vice presidente vicario) e Mariangela Tallone.

Durante l’incontro, svoltosi in un’atmosfera di accogliente cordialità, i vertici delle Acli hanno illustrato le numerose attività in corso da parte dell’associazione e le proposte operative in cantiere. E’ stato consegnato al presidente Raviola un documento riassuntivo delle iniziative svolte nel 2021, attraverso l’operato di tutte le componenti delle Acli cuneesi, nelle varie articolazioni, in particolare quelle a carattere sociale, svolte a favore delle persone fragili e in difficoltà.

Il presidente Lingua e il vicario Giordano hanno poi illustrato alcune delle criticità legate al momento, a partire dall’eliminazione del 2x1000 alle associazioni culturali, passando attraverso l’obbligo di assicurazione per i volontari che operano nelle associazioni, senza dimenticare il fatto che le Acli si trovano a dover dare risposte (vista la disponibilità del call center, istituito oltre un anno fa in sede Acli provinciale a Cuneo, che riceve oltre 800 chiamate al giorno), su tantissime problematiche, spesso non strettamente inerenti alla loro attività istituzionale, in quanto i cittadini non trovano più, negli altri enti ed istituzioni (dai Comuni all’Inps, all’Agenzia delle Entrate, solo per citarne alcuni), dei canali diretti di comunicazione a cui chiedere chiarimenti e rassicurazioni anche su semplici problematiche quotidiane, che però sono importanti per la vita delle persone e delle famiglie. A questo proposito sarà presentata, in autunno, un’analisi dei dati raccolti dal call center delle Acli di Cuneo.

Mariangela Tallone ha illustrato alcune delle attività in corso, tra cui quelle organizzate con le Caritas diocesane per il sostegno alle persone in difficoltà, e con altre associazioni e realtà del territorio, nell’ambito della formazione per i giovani.

Come Acli provinciali è stato espresso un vivo ringraziamento alla Fondazione per il sostegno economico e l’attenzione rivolta a numerosi progetti sociali presentati e realizzati dall’associazione, oltre che a numerosi circoli Acli, auspicando una prosecuzione del rapporto di collaborazione.

Il presidente Raviola e il segretario Viglione hanno espresso apprezzamento per l’opera svolta dalle Acli di Cuneo e hanno condiviso la preoccupazione per alcune delle problematiche esposte, dando la disponibilità a continuare la collaborazione, nell’ambito della mission dell’ente, che si prefigge di perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio.