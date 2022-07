Monforte d'Alba: in frazione Perno presto il nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED

Perno, una frazione che si rinnova. Il piccolo centro langarolo che fa parte del Comune di Monfirte d’Alba, sarà ancora più bello, grazie al nuovo impianto di illuminazione pubblica che sostituisce quello attuale, ormai obsoleto e non più a passo con i tempi per quel che riguarda sicurezza, impatto visivo ed impatto ambientale.



«Da lunedì 18 luglio – afferma il sindaco di Monforte Livio Genesio - inizieranno i lavori al nuovo impianto di illuminazione, opera importante per la nostra frazione di Perno. I cavi verranno interrati, l’impatto visivo mitigato e, grazie alle lampadine a LED, la luce sarà migliore e più rispettosa dell’ambiente, con un significativo risparmio energetico. L’intervento durerà circa tre mesi per un investimento totale di 220 mila Euro, ottenuti da fondi ministeriali e, in parte, comunali. Siamo soddisfatti di aver aggiunto questo tassello al nostro operato amministrativo. Perno era da tempo che attendeva questo ammodernamento. Ora le case saranno ancora più belle, grazie ad una nuova luce che, oltre a rendere più sicuro il transito stradale, metterà in risalto la frazione».