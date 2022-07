Aperture nei festivi all'Alba Center: Uiltucs chiede un tavolo con comune e vertici aziendali

Inviata questa mattina, giovedì 14 luglio, una missiva firmata da circa sessanta dipendenti Alba Center di corso Asti che chiede un incontro per normare le aperture nei giorni festivi all’interno del centro commerciale.



Siglata dalla Uiltucs la lettera è stata inviata, oltre ai direttori del centro commerciale e della galleria, al sindaco albese Carlo Bo.



“Al momento - spiega Fabio Bove, segretario provinciale della Uiltucs - ci risulta che solo il 25 dicembre, giorno di Natale, e il primo gennaio sia prevista la chiusura dell’ipermercato e dei negozi presenti all’interno della struttura. È nel nostro interesse trovare un accordo attraverso un tavolo istituzionale per arrivare a un compromesso omogeneo per tutti i lavoratori che qui esercitano la loro professione”.



“Riteniamo sia lecito - continua Bove - dare un po’ di respiro ai lavoratori. Le continue aperture impediscono ai lavoratori di fruire e godere in questi giorni del calore e dell’affetto dei propri cari. Sul tema aperture festive ciclicamente si discute, poi, come spesso accade, la questione cade nel dimenticatoio e a pagare restano i lavoratori”.



“Crediamo pertanto - si legge nella lettera siglata da circa sessanta dipendenti - che si possa trovare una soluzione per fare in modo che tutto il personale possa, almeno in alcune giornate, beneficiare di chiusure certe, che valgano per l’intero complesso commerciale e che non siano a discrezione delle singole attività o filiali”.



All’interno di Alba Center operano circa duecento dipendenti. Nella galleria sono presenti circa una decina di negozi.