Ghiottolanga 2025: il gusto torna a camminare sui sentieri della storia, domenica 22 giugno a Narzole

NARZOLE – Dopo dodici anni di attesa, torna a grande richiesta la Ghiottolanga, l’amatissima manifestazione enogastronomica che unisce sapori, natura e storia. Domenica 22 giugno, a partire dalle 9 del mattino, Narzole apre le porte (e le tavole) ai visitatori con una passeggiata tra le colline e i sentieri di un territorio che profuma di vino, di racconti antichi e di autentica ospitalità.

Un viaggio enogastronomico tra santi, briganti e battaglie napoleoniche

Sette chilometri immersi in un paesaggio incantevole, perfetti per ogni tipo di camminatore, fanno da scenario a una camminata del gusto tra le bellezze e le suggestioni storiche delle Langhe. Non si tratta solo di una semplice passeggiata, ma di un vero e proprio viaggio sensoriale, in cui i partecipanti potranno gustare aperitivi, antipasti, primi, secondi piatti e dolci, accompagnati da degustazioni di vini locali selezionati.

Il percorso non è solo un piacere per il palato, ma anche per la mente e lo spirito. Si cammina sui luoghi attraversati da Napoleone Bonaparte, nei pressi del castello di Cherasco, dove il 12 maggio 1799 i briganti osarono attaccare e sconfiggere le truppe francesi. Ma si toccano anche i luoghi cari alla devozione popolare: dove Cech l’eremita, conosciuto anche come Ciak il santo, si incontrava con il beato Timoteo Giaccardo, figura centrale nella nascita della congregazione dei Paolini.

Un evento per tutti: gusto, cultura e natura

La Ghiottolanga non è una gara, ma un’esperienza da vivere con lentezza, tra racconti, sapori e paesaggi mozzafiato. È pensata per famiglie, coppie, gruppi di amici e tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata diversa, all’aria aperta, all’insegna della buona tavola e della scoperta culturale.

Organizzata dalla Pro Loco di Narzole, la manifestazione punta a valorizzare il patrimonio locale attraverso un format conviviale, coinvolgente e accessibile.

📌 Informazioni e iscrizioni

Per partecipare o ricevere ulteriori dettagli sull’evento, è possibile contattare la Pro Loco di Narzole:

📱 WhatsApp: 378 407 7305

📧 Email: proloco.narzole@gmail.com