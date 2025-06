Danilo Rinaudo riconfermato presidente di Confcommercio Saluzzo: al via un nuovo mandato all’insegna della continuità

Si è svolto nella serata di ieri, 16 giugno, il consiglio per il rinnovo del direttivo di Confcommercio Saluzzo e Zona, che ha visto la riconferma di Danilo Rinaudo alla presidenza per i prossimi cinque anni. Un segnale di continuità e fiducia che rafforza il percorso intrapreso negli ultimi anni.



Accanto a lui, nel ruolo di vicepresidente vicario, è stato nominato Eraldo Barale, già vicepresidente, mentre Tonino Bertolotto, ex vicepresidente vicario, assumerà il ruolo di vicepresidente.





Nel suo discorso, il presidente Rinaudo ha ringraziato calorosamente i presenti per la fiducia rinnovata: "La fiducia che mi avete espresso mi permette di continuare sulla strada intrapresa ormai cinque anni fa, con maggiore consapevolezza ed esperienza all’interno della famiglia Confcommercio. Il mio ruolo come presidente provinciale mi ha consentito di approfondire dinamiche utili per portare a compimento i progetti avviati nel precedente mandato."



Tra i punti principali del suo programma futuro, Rinaudo ha posto l’accento su: aumentare i servizi ai nostri associati, in modo che la tessera non rappresenti un costo ma delle opportunità di risparmio; il rilancio del turismo di zona come incremento per il turismo stanziale;la lotta al commercio online a basso prezzo, chiedendo regole uguali per tutti i mercati; l’introduzione delle nuove tessere Confcommercio, estese anche ai privati; il potenziamento dell’ufficio di orientamento legale ed introduzione di ulteriori servizi dedicati; la possibilità per i soci di proporre la propria attività come azienda convenzionata.



Un mandato che parte con nuovi obiettivi e con la determinazione di continuare a dare voce, supporto e prospettive concrete al commercio del territorio, soprattutto in un momento importante come quello dell'anniversario dei primi 80 anni della Confcommercio.