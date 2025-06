Formazione finanziata con i Fondi Interprofessionali: un’opportunità strategica per le aziende [VIDEO]

La formazione continua del proprio personale dipendente per le aziende rappresenta in molti casi rappresenta un dovere da assolvere e se non adeguatamente affiancate può diventare un problema, inducendo a pensare sia questa gravosa e non redditizia. Al contrario, invece, è un elemento chiave per la competitività delle imprese ed in questo scenario l'accesso ai Fondi Interprofessionali si rivela funzionale alla crescita delle competenze.



Studio Quality con sede a Borgo San Dalmazzo e Alba si è specializzata nel fornire supporto alle imprese per rispondere alle nuove esigenze con un team di esperti qualificati come il dottor Matteo Galaverna.



“Per Fondi Interprofessionali – spiega Galaverna - si intendono quegli organismi promossi da associazioni datoriali e sindacali che nascono con il fine di favorire l’accesso alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti, al fine di azzerare o ridurre i costi aziendali”.



L'adesione è gratuita e la quota dello 0,30% dei contributi annuali corrisposti per ciascun dipendente viene versata dall’INPS al Fondo di appartenenza, al fine di poterla utilizzare per finanziare la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti.



Sono fondi, quindi, mirati ad incentivare la formazione aziendale azzerandone i costi o quantomeno contenendoli.



“Il grande vantaggio - precisa Galaverna - è che ogni azienda può scegliere liberamente a quale fondo aderire e utilizzare le risorse a disposizione per la formazione maggiormente necessaria per l’impresa. Studio Quality – conclude - accompagna le imprese in tutto il percorso, con un affiancamento completo, a partire dalla scelta del Fondo più adatto, fino alla progettazione, gestione e rendicontazione dei piani formativi”.



Se desiderate scoprire come accedere ai fondi e attivare un piano formativo su misura, potete rivolgervi allo Studio Quality per una consulenza dedicata o visitare il sito https://www.studioquality.it/formazione/