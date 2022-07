Caos A6 per la presenza di un animale sulla carreggiata: chiuso il tratto Millesimo-Ceva

Code in autostrada - foto di repertorio

Segnaliamo ai nostri lettori la chiusura del tratto autostradale A6 Torino-Savona tra Millesimo e Ceva.

La notizia, già comparsa sui social network e sul sito internet dell'Autostrada dei Fiori, è arrivata nella mattinata di oggi (venerdì 15 luglio), cogliendo di sorpresa i già tanti automobilisti in viaggio tra Piemonte e Liguria per le ferie. A motivare la chiusura del tratto, la presenza sulla carreggiata di un animale (non specificato).

La stazione di Ceva è raggiungibile seguendo la SP28 bis.