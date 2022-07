"Nell'era della fibra ottica e degli sprechi, la situazione di regione Cinzara (Vicoforte) lascia senza parole"

la notizia di famiglie che nell'era della fibra ottica, di internet per tutti, non hanno la cosa più fondamentale, l'acqua non può che lascirci senza parole, ma nella foto che allego si vede una perdita che dura ormai da oltre un mese (stesso comune).

La mia non è una polemica per il lavoro non fatto, non è la prima volta che succede aimé. Ma sentire che non ci sono soldi per portare l'acqua a delle famiglie e allo stesso tempo vedere sprecato un bene così immenso, non può che far spazio alla rabbia.

Mi rivolgo a Lei nella speranza che la situazione in regione Cinzara (leggi qui) non venga dimenticata.

Grazie,