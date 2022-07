Siccità, si aggrava la situazione in regione Cinzara a Vicoforte: le famiglie residenti rischiano di restare senza acqua

La situazione era già critica ad aprile quando, contatatti da alcuni residenti, davamo conto su queste colonne delle problematiche in cui versa l'area di regione Cinzara, sul territorio comunale di Vicoforte.

Le famiglie che abitano qui non dispongono di allacciamento alla rete idrica che serve il concentrico e chiedono di essere collegati. In questi anni si sono attrezzati con pozzi artesiani personali, ma a causa della siccità, le riserve idriche non sono più sufficienti.

Lo scorso fine settimana una famiglia è rimasta completamente priva di acqua. La soluzione "tampone" potrebbe essere l'invio di un'autobotte, che è stata richiesta, anche se non è ancora arrivata.

Nel frattempo un po' di acqua è tornata, ma quanto durerà?

"Rischiamo di non arrivare a luglio" - dicono i residenti - "la situazione è davvero drammatica".

Il problema, già portato all'attenzione del sindaco Valter Roattino, ora è stato esposto anche alla Regione Piemonte: infatti, la scorsa settimana, il vice presidente regionale Franco Graglia e l'assessore Marco Gabusi, hanno effettuato un sopralluogo per comprendere meglio la situazione e le esigenze dei residenti.

La partita si gioca ora perché se, come evidenziato dal primo cittadino negli scorsi mesi (leggi qui), il costo preventivo dell'intervento è ingente (si parla di oltre 200 mila euro, ndr) bisogna approfittare, facendo sinergia tra enti di diverso livello, di bandi e azioni messi in campo in questo per poter ottenere finanziamenti dedicati alla realizzazione opere urgenti e importanti per il territorio. Sul tema della siccità poi ricordiamo che, proprio negli scorsi giorni, la Regione Piemonte ha ottenuto il riconoscimento della richiesta di stato di emergenza, accolta dal consiglio dei ministri, che ha portato circa 3,3 milioni nel cuneese dove 34 opere verranno finanziate con interventi quasi interamente in somma urgenza.