Chiusa di Pesio, nuova gestione per Ufficio Turistico e Biblioteca

Dal primo luglio l’Ufficio Turistico e la Biblioteca di Chiusa di Pesio hanno cambiato forma e gestione dopo il bando comunale vinto e affidato all’agenzia di viaggi e tour operator “Insite Tours” di Raffaella Giordano che presenterà ufficialmente il nuovo progetto domenica 31 luglio in occasione dell’inaugurazione della mostra temporanea “L’arte della lavorazione delle perle di vetro” al Complesso Museale Cavalier Giuseppe Avena.

L’Ufficio Turistico e la Biblioteca Civica Ezio Alberione manterranno lo stesso personale e i rispettivi ruoli culturali, didattici, di informazione, promozione turistica e supporto per l’organizzazione degli eventi, ma con delle interessanti novità per i residenti e i visitatori.

In particolare, all’Ufficio Turistico verrà implementata la vendita di servizi, di pacchetti turistici, di biglietti per mostre, eventi e titoli di viaggio, il noleggio delle e-bike, la prenotazione di alberghi e rifugi, la programmazione e l’accompagnamento dei trekking, tour in bici e a cavallo, grazie alla collaborazione col Parco Naturale del Marguareis e con i professionisti locali; ai ragazzi saranno riservati laboratori didattici e gite scolastiche. Nella sede di Piazza Cavour 13 è in corso di allestimento il bookshop, dove i turisti potranno trovare cartoline, magneti, matite, peluche, quadretti, shopper e pochette firmate Valle Pesio, piccoli ricordi da portare a casa e da aggiungere ai preziosi manufatti dell’artigianato locale.

Per il tempo libero dei chiusani verranno offerte gite fuori porta e di più giorni con accompagnatore turistico, ai ragazzi e ai giovani bus per Gardaland, visite guidate e laboratori anche all’interno delle feste. L’Ufficio Turistico, inoltre, sarà a disposizione delle scuole per l’organizzazione delle gite e di viaggi in Europa.

“Con il nuovo bando abbiamo lasciato grande libertà di impresa al gestore, con l’obiettivo di stimolare maggiormente la creazione di servizi e laboratori e la promozione della Valle Pesio, in sinergia con il Comune e tutti gli attori del territorio, dalle imprese alle associazioni”, spiega il sindaco Claudio Baudino.

“Attraverso Insite Tours l’ufficio turistico diventa sempre di più una casa a servizio dei residenti, degli imprenditori e artigiani locali e dei turisti alla scoperta della bellezza della Valle Pesio e alla ricerca di esperienze diversificate con percorsi su misura per tutti."

“La bellezza della Valle Pesio è fuori discussione, così come le sue enormi potenzialità di sviluppo turistico”, afferma Raffaella Giordano CEO di Insite Tours.

“Siamo pronti per dare il nostro contributo professionale per la promozione di questo meraviglioso e autentico angolo di Piemonte”.

A partire dal primo di luglio l’Ufficio Turistico, che osserva gli stessi orari del Complesso Museale Avena, è aperto dal martedì al sabato dalle 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30, la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e attività proposte, è possibile contattare l’ufficio allo 0171734990, all’indirizzo valle.pesio@gmail.com o attraverso le pagine Facebook e Instagram.

La Biblioteca Civica Ezio Alberione, disponibile allo 0171735514 e all’indirizzo biblioteca.chiusadipesio@gmail.com oltre che su Facebook e Instagram, è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.