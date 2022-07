L'AslCn1 cerca due immobili in locazione nella città di Mondovì

L’Asl CN1 ricerca, in locazione, nelle città di Mondovì in zona centrale/semicentrale, due immobili per ogni città di circa 70 - 110 mq di superficie calpestabile in prossimità di negozi e comodo a mezzi pubblici, al fine di dislocare due convivenze guidate per pazienti del Dipartimento Salute Mentale. I relativi avvisi di ricerca sono pubblicati sul sito internet Asl CN1 alla pagina http://www2.aslcn1.it/comunicazione/bandi-di-gara/avvisi-ricerca-beni-immobili/

Gli interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Generale dell’Asl CN1 la propria proposta entro e non oltre il 28/08/2022 alle ore 12. Per informazioni o ulteriori approfondimenti telefonare al n. 0172/719134 - 0172/719052 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00.