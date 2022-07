“Il cabaret non è solo un vassoio. Cento anni di avanspettacolo” in scena a Saluzzo

Attori del Teatro del Marchesato in scena ne Il Cabaret non è solo un vassoio

“Il cabaret non è solo un vassoio. Cento anni di avanspettacolo” è la rappresentazione che andrà in scena sabato 23 luglio, alle 21, nel parco di Villa Belvedere Radicati, sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino 17.

Con questo spettacolo si chiude la rassegna “Storie Destate” organizzata dal Teatro del Marchesato in collaborazione con l’associazione Arte terra e cielo, il Monastero della Stella e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il simpatico titolo gioca sul doppio significato della parola “cabaret” che oltre ad essere un genere di spettacolo, che oggi tende allo stile umoristico, è anche l’appellativo di vassoio, molto utilizzato in dialetto piemontese.

La trama narra le vicende di una giovane e rampante regista e della sua più matura e navigata assistente alle prese con una serie di provini per la messa in scena di uno spettacolo di cabaret.

Tra equivoci, scambi di battute e di personaggi, lo spettacolo porterà in scena alcuni sketch comici che hanno caratterizzato il cabaret italiano in questi anni.

In scena, in ordine di apparizione, Mauro Bocci, Lucetta Paschetta, Chiara Miolano, Elisa Rivoira, Sergio Catania, Lionello Nardo, Paola Barbero e Ugo Rizzato.

Prenotazioni sul sito: monasterodellastella.it/prenotazioni al link:

https://www.monasterodellastella.it/evento/il-cabaret-storie-d-estate

Info al numero 333.6979063 del Teatro del Marchesato o in mail a: teatro.marchesato@gmail.com

