Eventi | 20 dicembre 2025, 11:22

A Martiniana Po gli auguri in musica con lo Sparkling choir

Concerto di Natale domenica 21 dicembre alle 16 nella chiesa di Sant’Andrea, tra grandi classici e brani pop: l’iniziativa sostiene “La dimora delle farfalle”

Sarà un pomeriggio all’insegna della musica, delle emozioni e della solidarietà quello in programma domenica 21 dicembre a Martiniana Po, dove l’associazione “Giovanni Netu Borgna” porgerà i suoi auguri natalizi con un Concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, alle 16.

Protagonista dell’evento sarà lo "Sparkling choir", coro pop giovane e dinamico, capace di unire voci diverse in un’unica, coinvolgente energia musicale. Un repertorio vario accompagnerà il pubblico in un viaggio che spazia dai grandi classici natalizi ai brani più amati del pop e dei musical, creando un’atmosfera calda e partecipata.

In scaletta non mancheranno canzoni simbolo come Stand by me, Silent night e Lean on me, accanto a brani ritmati come Jingle bells rock e pezzi intensi quali Imagine e Heal the world. Spazio anche al musical e al cinema, con emozioni tratte da Sister Act, Rent e Il Re Leone, fino ai tradizionali canti natalizi che da sempre accompagnano le feste.

Il concerto avrà anche un importante risvolto solidale: durante l’esibizione saranno raccolti fondi a favore de “La dimora delle farfalle”, a sostegno di un progetto che guarda con attenzione e sensibilità alle persone più fragili.

