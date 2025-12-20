La Falegnameria G.M.G. cresce e investe a Dronero

Un nuovo macchinario ad alta tecnologia, un investimento importante sostenuto anche in parte da un contributo della Regione Piemonte, e soprattutto una scelta chiara: crescere restando sul territorio. È questo il messaggio che arriva dalla Falegnameria G.M.G., realtà storica di Dronero, protagonista di un momento di incontro che ha visto la presenza del sindaco Mauro Astesano, del vicesindaco Mauro Arnaudo, dell’assessore Marica Bima e del titolare Alessandro Marino.

A sottolineare il valore dell’investimento è stato il, che ha evidenziato come questa scelta rappresenti un segnale concreto della vitalità economica del territorio "".

Sulla stessa linea il vicesindaco Mauro Arnaudo, che ha ribadito l’importanza di conoscere da vicino le realtà produttive locali "È sempre un piacere entrare nelle aziende del nostro territorio, soprattutto quando si tratta di imprese radicate da anni che danno lavoro e portano il nome di Dronero anche fuori dall’Italia. In un momento complesso per l’economia, sapere che ci sono aziende che investono e crescono ci rincuora.

L’assessore Marica Bima ha poi posto l’accento sul valore umano e sull’esempio che realtà come la G.M.G. rappresentano per la comunità "Questa azienda non è solo tecnologia e produzione, è passione, continuità e visione. Alessandro ha saputo raccogliere l’eredità della sua famiglia e trasformarla in innovazione, mantenendo vive le radici.

A chiudere gli interventi è stato Alessandro Marino, titolare della Falegnameria G.M.G., che ha raccontato il senso di questo investimento «Questa nuova macchina automatica rappresenta un passo avanti importante. Non è stata una scelta per ridurre il personale, al contrario: ci permette di aumentare la qualità, la produzione e creare nuove opportunità di lavoro. Abbiamo già fatto nuove assunzioni e siamo pronti a ulteriori investimenti".

Marino ha ricordato come l’azienda, nata nel 1982 grazie allo zio e al padre, abbia sempre puntato su una crescita costante "Abbiamo scelto di restare a Dronero, nonostante le possibilità di spostarci altrove. Questo è il posto dove sono nato e voglio far crescere qui la mia azienda, dando lavoro alle persone della città e delle zone limitrofe". Un appello finale alla collaborazione con le istituzioni "Solo facendo squadra si possono ottenere grandi risultati; Noi continuiamo a investire sul territorio e a credere nel futuro di Dronero".