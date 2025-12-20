Natale a Envie, il Mercatino trasforma il paese in una festa a cielo aperto

“Un giorno di festa tra luci, colori e profumo di Natale”: sarà questo lo spirito che domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 9, avvolgerà le vie di Envie, con il tradizionale Mercatino di Natale.

Un appuntamento atteso, capace di trasformare il paese in un vero e proprio villaggio natalizio, dove tradizione, creatività e voglia di stare insieme si intrecciano in un’atmosfera calda e suggestiva.

Protagoniste della giornata saranno le bancarelle di artigiani e hobbisti, tra oggetti fatti a mano, decorazioni e idee regalo originali, pensate per chi desidera portare sotto l’albero qualcosa di unico. Passeggiando tra gli stand si respirerà il profumo delle feste, tra colori, sorrisi e il piacere di incontrarsi.

Cuore pulsante dell’evento sarà la piazza della chiesa, dove troverà spazio l’area dedicata ai sapori.

Qui la Pro Loco proporrà il pranzo, affiancata dallo Spritz Bar, dal food truck “Momento panino”, dalle immancabili caldarroste e dal vin brulé, pronto a scaldare i cuori e le mani dei visitatori.

Il pomeriggio sarà animato dalle note dei canti natalizi dell’Envie de Chanter e del Coro Parrocchiale, che accompagneranno grandi e piccoli con melodie tradizionali, diffondendo calore e spirito di festa tra la chiesa parrocchiale e la Residenza Cesare Buzzi.

Per tutta la giornata non mancheranno gli Sbandieratori del Borgo San Martino di Saluzzo, pronti a regalare spettacoli e sorprese che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Spazio anche al commercio locale con la gara per la vetrina più bella, realizzata in collaborazione con gli esercenti del paese: un invito a lasciarsi incantare dalle decorazioni natalizie dei negozi, tra luci scintillanti e allestimenti che raccontano la magia del Natale.

Grande attenzione, come sempre, ai più piccoli, che potranno sognare grazie alla “fantastica carrozza” e incontrare Babbo Natale, pronto ad accoglierli nei locali dell’oratorio con dolcetti e sorrisi. A chiudere la giornata, un aperitivo accompagnato da una fetta di panettone, per brindare insieme alla gioia di un Natale vissuto come comunità.

La Pro Loco invita tutti a partecipare per condividere una giornata fatta di colori, profumi e calore umano, in quella dimensione di amicizia e poesia che solo il Natale sa regalare.