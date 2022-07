Bra, con la mostra "Fili& Trame" la moda diventa "occasione per esprimere sé stessi"

Si inaugura sabato 6 agosto a palazzo Mathis in piazza Caduti a Bra la mostra "Fili & trame, artistic collection summer 2022", una personale dell’artista e designer Samanta Ansaldi in collaborazione con la pittrice Martina Gagliardi che proporrà quadri, abiti e performance dal vivo.

"Due sono i fil rouge della nostra esibizione. Il primo è quello legato all’ambiente: tutta la mostra è basata su materiali ecosostenibili di seconda mano riutilizzati e reinterpretati, quelli, in particolare, del nostro territorio. Il secondo è il no gender: gli abiti della nostra collezione non hanno una propria identità ma possono essere l’espressione di un genere come di un altro. È dunque la persona che si identifica in un capo e non viceversa", spiega Ansaldi.

"Inoltre, ogni elemento del progetto è creato a mano, compresi i manichini sui quali appoggeremo i vestiti durante la mostra dopo la performance, realizzati con juta sagomata e indurita, spago e legno. Per quanto riguarda i quadri, tutti sono dipinti a mano da Gagliardi, che rappresenta le vedute di Torino, in particolare di Porta Palazzo e del suo mercato", continua l’artista.

Il 6 agosto, in occasione dell’inaugurazione, verrà eseguita una performance in cui il pubblico potrà interagire con le opere esposte. In una stanza ci sarà un albero di legno in cui verranno gettati sopra stracci di juta (provenienti dai sacchi di riciclo del caffè), mentre sulle pareti troveremo i dipinti appesi e in sottofondo sentiremo i rumori del mercato. Nel frattempo, alcuni modelli gireranno per la stanza con indosso i capi, che i presenti potranno toccare. L’obiettivo è garantire dunque un coinvolgimento a 360°, visivo, uditivo e tattile.

Parlando del loro percorso professionale, scopriamo come le due giovani artiste si sono conosciute da giovanissime, quando frequentavano il Liceo Artistico di Alba. Successivamente, Gagliardi ha studiato pittura all’Accademia Albertina di Torino mentre Ansaldi moda all’Accademia delle Belle Arti di Novara. In questo frangente, quest’ultima ha avuto la possibilità di lavorare con uno scenografo della Scala di Milano che gli ha fatto capire come "la moda non è la sfilata in passerella ma un’arte con cui il pubblico può interagire. L’abito nasconde qualcosa ma allo stesso tempo permette di esprimere sé stessi".

L’esibizione, ad ingresso gratuito, sarà dunque allestita a Bra fino al 28 agosto.