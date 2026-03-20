Gran finale del Carnevale di Envie: due giorni di festa fra musica, maschere e tradizioni

Saranno le storiche maschere de ‘L Cont e la Contessa, insieme al carro allegorico il “Cher d’Envie”, a guidare il gran finale del Carnevale enviese, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo. Un doppio appuntamento all’insegna della tradizione, del divertimento e della partecipazione, organizzato dalla “Cricca del Carnevale” con il supporto dell’associazione “I Argic” e il patrocinio del Comune.

La giornata di sabato 21 marzo si aprirà alle 11 con la consegna delle chiavi del paese nella sala consiliare, simbolo dell’avvio ufficiale dei festeggiamenti. Seguirà alle 12,30 il pranzo conviviale in frazione Occa, aperto a tutti su prenotazione (contattare Michela al 347-7154028).

Nel pomeriggio, alle 15, spazio ai più piccoli con il ballo in maschera in piazza a Occa.

La sera proseguirà con uno degli appuntamenti più attesi: la gran cena delle maschere, in programma alle 20 alla bocciofila.

Il menù prevede antipasti, primo, secondo, dolce e bevande incluse, al costo di 25 euro. La cena è aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria (Giacomo 347-2480164 oppure Eros 329-4531141).

Dalle 22,30, la festa entrerà nel vivo con l’investitura ufficiale delle maschere e la grande serata danzante animata dal DJ set di Matteo Dianti.

Domenica 22 marzo sarà invece dedicata all’epilogo del Carnevale: nel pomeriggio, in piazza Don Bosio, si terrà la sfilata dei “Carri in maschera”, accompagnata da servizio bar e da una dolce merenda per i più piccoli, offerta dal bar 7h Heaven, tra i principali sostenitori dell’iniziativa.

L’evento vedrà anche la partecipazione di gruppi ospiti come i “Desbela” di Scalenghe, realtà pluripremiata del panorama carnevalesco piemontese, e gli “Amici del Pellice”.