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Attualità | 20 marzo 2026, 20:32

Viabilità e infrastrutture: confronto tra Provincia e imprese di Confapi Cuneo

Il presidente Luca Robaldo con i dirigenti Danilo Bruna e Simone Nicola incontra il direttivo dell’associazione per approfondire criticità e programmazione

Viabilità e infrastrutture: confronto tra Provincia e imprese di Confapi Cuneo

Giovedì 19 marzo, presso la sede Confapi Cuneo, ha avuto luogo un incontro tra il presidente della Provincia Luca Robaldo, accompagnato dai dirigenti della viabilità Danilo Bruna e Simone Nicola, e il Consiglio direttivo dell’associazione, dedicato ai temi della viabilità e delle infrastrutture del territorio.

Il confronto ha rappresentato un momento di dialogo diretto con il mondo produttivo locale, con l’obiettivo di fare il punto sugli interventi realizzati e sulle prospettive future della rete stradale provinciale. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i principali interventi portati avanti nel mandato amministrativo e illustrate le opere in programma per i prossimi anni, in un’ottica di sviluppo infrastrutturale e di sostegno alla competitività delle imprese del territorio.

L’incontro si è concluso con la volontà comune di proseguire il confronto tra istituzioni e sistema imprenditoriale su temi strategici come mobilità, infrastrutture e sviluppo locale, elementi fondamentali per la crescita e la qualità della vita dell’intero territorio provinciale.


 

comunicato stampa

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