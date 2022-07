Ambiente e agricoltura, un incontro a partire dall'analisi di "Primavera silenziosa"

Il Comizio Agrario, "Bandiera verde 2017" di Legambiente, organizza un incontro di riflessione sul rapporto ambiente e agricoltura partendo dal sessantesimo anniversario della pubblicazione del libro "Primavera silenziosa" di Rachel Carson ((Springdale, Pennsylvania 27 maggio 1907 – Silver Spring, Maryland., 14 aprile 1964). Quest'ultima, laureata in biologia, ha dedicato la propria vita alla difesa dell'ambiente, diventando una anticipatrice del movimento ambientalista. In particolare i suoi studi dimostrarono la tossicità di alcuni prodotti che venivano usati in gran quantità in agricoltura, tra cui il famigerato DDT ed altri che lei definì "biocidi"; le sue ricerche furono pubblicate nel 1962 nel libro "Primavera silenziosa". Dopo la pubblicazione di Silent Spring, Rachel Carson dovette affrontare la violenta reazione delle industrie tra cui Monsanto, Velsicol, American Cyanamid. Fu organizzata contro di lei una campagna di enormi proporzioni, tuttavia alla fine riuscì a far bandire il DDT dall'agricoltura.

"L’opera della Carson chiama in causa l’integrità morale della comunità scientifica che deve fungere da guida sicura nella direzione della società. L’uso improprio della conoscenza, libera da qualsiasi vincolo morale, può rivelarsi pericoloso per il mondo e per l’uomo stesso" (da Arianna Veronesi, "RACHEL CARSON il coraggio di una donna tra scienza, chimica e natura").

L’Evento gratuito è trasmesso ONLINE, su piattaforma Zoom.

Partecipano: Michela Sericano, presidente Circolo Legambiente Ovadese Valli Orba e Stura: “Rachel Carson, dalle origini dell'odierna mentalità ambientalista un libro di tragica attualità ed un avvertimento che continuiamo a sottovalutare”; Giulia Jannelli, presidente di Germinale Cooperativa Agricola di Comunità di Demonte; Andrea Giaccardi, agricoltore dell' Agriturismo L'Orto del Pian Bosco di Fossano, sperimentatore in campo di tecniche di agricoltura biologica e di ecologia applicata. Modera Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario

Il link per partecipare verrà inviato a chi si registrerà.

Per info e iscrizione:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).