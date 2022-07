Incidente a Centallo, sulla strada statale 20, all'altezza della discoteca Type. E' successo poco dopo le 13 di oggi 25 luglio.

C'è una sola macchina coinvolta e, stando alle informazioni in nostro possesso, nessun ferito grave. Sul posto stanno operando i soccorsi. La Polizia Stradale sta gestendo il traffico in zona, fortemente rallentato. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.