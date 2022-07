Savigliano, con "Emersioni" si scoprono le emozioni dell'agricoltura sociale

È entrato nel vivo il progetto “Emersioni”, iniziativa di agricoltura sociale di Oasi Giovani con collaborazione di numerosi partner, tra cui Confcommercio Savigliano e il Consorzio Monviso Solidale. Lo scopo è usare il giardinaggio come pretesto per l'inclusione e l'abbattimento delle barriere, di ogni tipo.

Ogni martedì e giovedì, dalle 18 alle 20, ragazzi e ragazze di ogni età si ritrovano presso il giardino dell'associazione “Eta Beta”, in piazza Arimondi. E, con terra e palette alla mano, piantano insalata e rosmarino, basilico e lavanda.

Ma non vengono coltivate soltanto le erbe officinali, anche il talento. “Emersioni” si compone infatti di laboratori attraverso cui giovani del territorio condividono la propria arte e le proprie capacità, dalla creazione di gioielli alla pittura dei vasi.

Il tutto portato avanti con uno spirito di co-progettazione “dal basso”, in cui sono gli stessi partecipanti a proporre le idee da realizzare.

«“Emersioni” – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – intende essere uno spazio contro l'isolamento, di ogni età, e per la promozione dell'inclusione, in qualunque forma. Un giardino in cui trovarsi, stare insieme e condividere il proprio talento».