Oggi 28 luglio è l'Earth overshoot day: il mondo ha esaurito le risorse naturali che la Terra ci mette a disposizione per quest'anno. A partire da oggi abbiamo iniziato a sfruttare quelle del 2023.

Viviamo come se avessimo a disposizione 1,75 Terre.

Ma le persone ne sono consapevoli? Sono preoccupate per il futuro e, in fondo, anche per il presente? E soprattutto, cosa fanno nel concreto per essere meno impattanti sul mondo? Lo abbiamo chiesto ai cuneesi.