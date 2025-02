Porte aperte il 22 febbraio alla Misericordia di Cuneo: nel 2024 svolti 9.524 servizi

Fondata nel 2006, la Confraternita di Misericordia di Cuneo ha affrontato un cammino difficile, fatto di sacrifici e dedizione. Oggi, grazie all’impegno di volontari e dipendenti, l’associazione continua a crescere e a offrire un servizio essenziale alla comunità. Nel solo 2024, ha svolto 9.524 servizi: 3.957 emergenze, 5.484 trasporti ordinari e 83 assistenze a manifestazioni, percorrendo oltre 300.000 km.

Eppure, dopo quasi vent’anni, molti ancora si chiedono: “Chi sono quelle persone vestite di giallo e azzurro?” , “Cosa fa esattamente la Misericordia?”. Per rispondere a queste domande, sabato 22 febbraio la Confraternita organizza una giornata porte aperte, un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dei suoi 150 volontari e scoprire le attività che portano avanti con impegno quotidiano.

L’evento sarà anche l’opportunità per presentare il nuovo corso da Volontario Soccorritore Regione Piemonte, che prenderà il via lunedì 24 febbraio alle 20.30 nella sede di via San Pio Decimo n. 11, a Cuneo. Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di circa tre mesi tra lezioni teoriche e pratiche, seguiti da sei mesi di tirocinio. I requisiti per partecipare sono semplici: maggiorenne entro giugno 2025 e idoneità fisica.

“Il volontariato è la linfa vitale della nostra associazione. Senza nuove forze non potremmo garantire la continuità dei servizi alla cittadinanza”, spiegano dalla Misericordia di Cuneo, invitando tutti gli interessati a partecipare all’evento di sabato. Sono previsti due appuntamenti, alle 10:00 e alle 14:00, per visitare la sede, il parco mezzi (composto da 13 veicoli) e l’ambulatorio infermieristico, interamente gestito da personale sanitario volontario.

Per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato, questa è un’occasione imperdibile. “Non è necessaria la prenotazione. Vi aspettiamo numerosi”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 335/7798759.