Cuneo: in arrivo due nuovi passaggi semaforici davanti a ITIS e 'Grandis'

Corso IV Novembre e corso De Gasperi a Cuneo, in prossimità dell'entrata degli istituti 'Grandis' e ITIS, avranno due nuovi passaggi con regolazione semaforica.

Tramite una delibera dirigenziale del settore Lavori Pubblici sono stati infatti affidati alla ditta Giubergia & Armando srl i lavori di realizzazione dei due impianti. L'intenzione è potenziare l'attenzione e la sicurezza stradale davanti a due istituti scolastici cittadini particolarmente frequentati (ad oggi interessati da un servizio specifico a carico della polizia locale).

Inizialmente l'intervento si attestava sui 200.000 euro. Ma dopo il primo bando andato deserto - lanciato dal Comune a maggio - il costo è stato perfezionato, in linea con i rincari generali, sui 207.000 euro di cui 75.000 per l'appalto e 132.000 per l'acquisto di impianti e macchinari.

La ditta, unica offerente, ha conquistato l'appalto mettendo in campo 70.800 euro.