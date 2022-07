Chatbot nel gioco d'azzardo: come funziona e perché è importante per il business?

Con l'avvento dei chatbot, è iniziata una nuova era nel marketing. Entro il 2020, solo i pigri non hanno provato a introdurre questo strumento di lead generation nella loro attività. E questo non è sorprendente. Dopotutto, il programma ti consente di raggiungere un livello fondamentalmente nuovo di comunicazione virtuale con clienti esistenti e potenziali. Risponde istantaneamente, fornisce centinaia di diversi scenari di comunicazione e fornisce risposte pertinenti. In una parola, un chatbot nell'era dei millennial è un must che ti consente di aumentare la copertura del tuo pubblico e costruire una rete di vendita efficace a costi minimi.

Chatbot nel settore del gioco d'azzardo: cosa è importante sapere?

L'obiettivo principale di un chatbot è iniziare a comunicare con un potenziale cliente, mantenerlo e fornire le informazioni per le quali è arrivato su un determinato sito. 24 su 24, nessun giorno di riposo, senza il coinvolgimento di un intero staff di dipendenti del reparto di supporto tecnico. Come funziona il sistema, se sarà possibile mantenere un cliente a lungo e perché i siti di topcasino sicuri, poker o scommesse sportive necessitano di un chatbot, lo spiegheremo in questo articolo.

L'intelligenza artificiale (AI) è stata citata come una delle principali tendenze del mercato che sta dando una spinta tangibile alle aziende sia online che offline. Secondo PricewaterhouseCoopers, una rete di società di analisi, l'IA guiderà una crescita economica globale di 15,7 trilioni di dollari entro il 2030.

Le tecnologie di intelligenza artificiale includono anche i chatbot, che vengono utilizzati negli affari come intermediari tra la piattaforma dell'azienda e il suo cliente. I moderni chatbot sono in grado di svolgere diverse attività:

· effettuare invii automatici;

· comunicare con i clienti;

· giocare al casinò, poker, scommettere sugli sport.

I casinò stranieri in messaggistica istantanea, Telegram, Viber, WhatsApp sono diventati un esempio comune dell'uso delle chat robotiche per il business. A un utente viene offerto un set di giochi d'azzardo online tradizionali, free spin senza deposito, bonus e supporto tecnico sotto forma di dialogo su uno smartphone. I giocatori possono piazzare le scommesse, effettuare depositi e prelevare denaro.

Tipi di bot sulle piattaforme di casino

Se consideriamo in dettaglio le caratteristiche dei gestori di software per casinò, si dovrebbero distinguere due gruppi principali di chatbot:

Standard. Tali programmi si distinguono per una serie di restrizioni che non consentono loro di svilupparsi. I chatbot di questo tipo rimangono i più comuni, aiutati dalla disponibilità della tecnologia. Per ogni richiesta si forma un determinato comando di risposta, che viene inserito nell'archivio. Non appena l'utente effettua una richiesta, le frasi chiave vengono confrontate con i tasti di comando integrati disponibili, il che consente la risposta più accurata alla domanda. I chatbot standard possono essere utilizzati anche per scopi analitici e le informazioni raccolte sulle richieste più popolari completeranno la sezione delle FAQ.

Chatbot ad autoapprendimento. Questi sistemi si basano su algoritmi di intelligenza artificiale più sofisticati per scalare e migliorare la comprensione dei clienti e le capacità di comunicazione. Questo prodotto consente ai migliori di ottenere le informazioni più utili, che spesso non hanno una rigida associazione di parole chiave.

Vantaggi dei chatbot nel gioco d'azzardo

Riassumendo, ci sono diversi motivi per cui i chatbot sono diventati così popolari tra i proprietari e gli utenti di casinò. Innanzitutto, va notato l'enorme portata del pubblico interessato all'utilizzo di un assistente personale. Il sistema è disponibile anche in quelle regioni in cui il gioco d'azzardo è ancora vietato.

Il chatbot ha guadagnato notorietà grazie alla sua versatilità. Può essere utilizzato sia dai giocatori d'azzardo che piazzano scommesse utilizzando laptop che dal pubblico mobile. L'accesso alle analisi, che vengono raccolte ed elaborate in modo efficiente dal bot, è un aspetto utile per ogni azienda che punta al successo.