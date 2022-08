Caldaia Ariston rotta: come ripararla

Non è bello ritrovarsi in casa con la caldaia rotta anche se ci ritroviamo in estate e nel caso del nostro articolo parleremo di caldaia Ariston rotta, perché molte persone in tutta Italia praticamente sia nelle piccole città che in quelle grandi hanno una caldaia di questa azienda perché sanno che andranno a una botta sicura quando si rivolgono a loro per quanto riguarda gli impianti termici.

Poi è chiaro che in questo periodo siamo concentrati con i condizionatori sperando che ne abbiamo uno in casa per poterci proteggere da questo caldo feroce, ma con questo caldo non è continuo e quindi in quel giorno po' più fresco farci una doccia calda ci fa piacere dopo che andiamo a giocare a calcio o la sera dopo che torniamo dal lavoro e avere una caldaia rotta da questo punto di vista certo non ci aiuta.

Diciamo questo anche perché spesso le persone si dimenticano di ciò che pensano alla caldaia solo d'inverno fermo restando che ci siano persone che la pensano solo quando sono costrette a fargli una manutenzione obbligatoria per legge che tutti conosciamo e che quello che ci serve per il bollino blu, ma per il resto se ne fregano.

Tenendo poi in considerazione anche che soprattutto quando parliamo di caldaia un po' più vecchia è chiaro che ci possono essere dei micro segnale d'allarme che però poi si trasformano in dei guasti gravi che se poi la stessa non è sotto garanzia rischiamo di spendere un sacco di soldi perché magari c'è bisogno di sostituire delle componenti che si sono usurate come lo scambiatore e anche il bruciatore.

Fortunatamente abbiamo a disposizione un servizio assistenza come quello dell'Ariston che praticamente ci tutela e ci dà una mano in tutto il ciclo di vita della caldaia e quindi a partire dal installazione e dal successivo collaudo e dalla prima accensione, proseguendo con la manutenzione ordinaria di cui parlavamo e con gli interventi di riparazione straordinaria appunto per la caldaia che dei problemi e che magari sì blocca e si rompe.

Bisogna avere dei tecnici caldaisti che ci supportano in tutto il ciclo di vita della caldaia

In poche parole come dicevamo dal titolo di questa seconda parte questi tecnici caldaisti Ci supporteranno in tutto il ciclo di vita della caldaia e anche oltre.

Nel senso che poi anche se abbiamo una caldaia Ariston che in genere dura molti anni prima o poi Si romperà definitivamente avremmo bisogno del loro supporto per una consulenza e per farci aiutare a scegliere un nuovo modello ancora più performante è ancora più tecnologico.

Per quanto riguarda i nuovi modelli di caldaia a parte che si parla sempre di caldaie a condensazione che già di per sé consumano in cui non è molto meno ma poi i modelli sono super tecnologici anche per quanto riguarda il controllo a distanza tramite app la possibilità di collegarsi a internet così come anche il sistema di sicurezza è molto più efficace rispetto a prima.