Vigili del fuoco impregnati dalla prima mattinata di oggi, lunedì 1 agosto, per l'incendio in un fienile nel comune di Saluzzo in via della Croce. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre. Oltre ai permanenti di Saluzzo e Cuneo sul posto con autoscale e autobotte in aiuto anche i volontari di Busca, Savigliano.

L'intervento è tuttora in corso.